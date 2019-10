Újabb kasztbemutató érkezett a Kingdom Under Fire II univerzumából, így az alábbiakban lehetőségünk nyílt végre megismerkedni a Gunslinger karakterek sajátosságaival, méghozzá páratlan alaposság mellett.

Az alábbiakban így láthatunk például a karaktergenerálás mellett néhány nagyon intenzív akciójelenetet, amiből megtudjuk, hogy a kérdéses karakterek bár a kardforgatás terén sem lesznek utolsók, ellenbenAz alábbiakban az általános nyitójelenet mellett lehetőségünk nyílik megismerkedni a kaszt képességeivel, fejlődési fájával és egyéb apróságokkal is. A Kingdom Under Fire II megjelenését továbbra is novemberben várjuk!

Nézd nagyban ezt a videót!