Luna név alatt az Amazon is felhő alapú játékszolgáltatást jelentett be

Az Amazon is szeretne belépni a felhő alapú játékstreaming világába, amihez saját szolgáltatást mutattak be, mely Luna név alatt kifejezetten élhető megoldást kínál a Google Stadia és a xCloud mellett.

A Luna első körben PC-re, Mac-re és iOS alapú eszközökre lesz elérhető - később természetesen Androidra is befut -, de az Apple eszközein is csak egy kis csavarral találkozhatunk vele, külön applikáció például nem készül hozzá, de böngészőből így is indíthatunk majd mindent.A Luna 6 dolláros havi előfizetés mellett kínálja a játékokat, de érdekesség, hogy ezzel csak egy alapcsomaghoz férhetünk hozzá, ha többet akarunk, akkor csatornákra kell beneveznünk, melyek bizonyos fejlesztőcsapatokhoz kapcsolódnak majd, így a Ubisoft például már biztosan felsorakozott az Amazon mögé teljes aktuális játékkínálatával.Az Amazon úgy tervezi, hogy akár 4K felbontás és 60fps mellett élvezhessük a játékokat legfeljebb két eszközön, miközben, mely az Xbox-vezérlőhöz hasonló kialakítást kapott, és minden kompatibilis hardverhez hozzáköthető lesz. Hogy a Luna mikor indul, az egyelőre kérdéses, de Amerikából már elindult hozzá az előregisztráció.