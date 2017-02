Lost Secrets of Un'Goro címmel jön a következő Hearthstone kiegészítő

Az nyilván senkinek sem meglepetés, hogy a Blizzard a jövőben készít még néhány kiegészítőt a Hearthstone-hoz, de azt nem gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan kiszivárog a következő bővítmény, amit egy szinkronszínésznek sikerült idő előtt lelőnie.





A Redditre felkerült bizonyítékok szerint az elkövető Lani Minella volt, aki a Hearthstone: Whispers of the Old Gods kiegészítőn is dolgozott már korábban, és aki internetes önéletrajzát most talán idő előtt frissítette, lévén túl korán kicsúszott tőle a Hearthstone: Lost Secrets of Un'Goro - vélhetően - kiegészítő címe, méghozzá néhány kártyalap társaságában, melyeknek ő adta a szinkronhangját.Ezek egyébiránt a Golakka Crawler, a Pteradactyl, az Anklesaur, a Hydra és a Brontosaurus lettek, amely alátámasztja, hogy a játék következő bővítménye az Un'Goro kráter környékére repíthet majd el minket, ahol, ami tökéletes alapot jelentene egy következő bővítményhez.