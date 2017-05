Lost Sphear címmel újabb klasszikus JRPG-t készítenek az I Am Setsuna fejlesztői

Ha szeretted korábban a Tokyo RPG Factory által készített I Am Setsuna című klasszikus japán szerepjátékot - nem volt nehéz megkedvelni -, akkor most bizonyára te is elkerekedett szemekkel nyugtázod a hírt, hogy a csapat máris belecsapott egy újabb alkotásba.

A Square Enix segítségével bejelentett játék egy újabb retro JRPG lesz, méghozzá Lost Sphear címmelbetervezett megjelenéssel, aminél pontosabb részletek egyelőre nem érkeztek még ezzel kapcsolatban. Lost Sphear története egy Kanata nevű fiatal fiú köré épül majd fel, aki egy napon egy pusztító álomból ébredve arra kel, hogy szülővárosát elpusztították. Hogy megakadályozzák az egész világ eltűnését, néhány barátja társaságában nekiiramodik, hogy az emlékeik erejével teljesítsék veszélyes küldetésüket.A játékmenet az első kedvcsináló alapjánmajd fel, ezáltal a retro élményt az ATB-alapú harcrendszer egészíti ki, méghozzá sok-sok gyűjtögetéssel, fejlődéssel és egy izgalmas fantáziavilággal.

