Így a hónap végén csak befutottak az augusztusra vonatkozó ingyen játékok, melyeket a Microsoft az Xbox Live tagság mellé fog adni - természetesen a Games With Gold szolgáltatás most is négy bérmentve behúzható címmel fog szolgálni.

Lássuk is szépen sorjában, hogy mire lehet számítani: Xbox One fronton egyrészt megkapjuk a Darksiders 3-at, másrészt pedig a Banjo-Kazooie szellemi örököseként betudható Yooka-Laylee című platformert, ami abszolút hordozza magában a retro klasszikus hatásait.Másfelől pedig ott van az Xbox 360-as front, melyen egyrészt a Lost Planet 3-at húzhatjuk be, majd a hónap második felében egy igazi rétegjáték, a Fatal Fury fighter Garou: Mark of the Wolves vár az előfizetőkre, hogy begyűjtsék őket.

