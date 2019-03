Lord Drakkon lett a legújabb Power Rangers: Battle for the Grid trailer főszereplője

Ismét megmutatta magát mozgásban az nWay és a Lionsgate kooperációjában készülődő Power Rangers: Battle For the Grid című verekedős játék, melynek aktuális kedvcsinálóján Lord Drakkon kapta a főszerepet.

Bár a tartalom terén már korábban bizonyította a játék, hogy maximálisan kielégíti majd a Power Rangers-sorozat rajongóinak igényeit, Lord Drakkon felvonultatásával pedig ezt csak nyomatékosították, de sajnos Power Rangers: Battle For the Grid ugyanis ezen a téren egészen középszerű, vontatott, látványosan akadozó küzdelmeket kínál, melyekbe valamikor áprilisban mi is belevethetjük magunkat PC-n, PS4-en, Xbox One-on és Nintendo Switch-en is.