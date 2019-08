Loot boxok nélkül jön a Need for Speed Heat

A bővebb információhullámmal a Need for Speed Heat kapcsán egészen a gamescomig kell várnunk, azonban az EA egyik alkalmazottja a Redditen már most árulkodott egy keveset, legalábbis ami a loot boxokat illeti.

Ben "F8RGE" Walke, az Electronic Arts közösségi menedzsere osztotta meg a publikummal, hogy a loot boxok, azaz a meglepetés-mechanikák kimaradnak a játékból, helyette pedig a jól ismert DLC-s formulát használják majd, hogy a megjelenést követően friss tartalmakat integráljanak, valamintEz még nem minden, merthogy a Need For Speed Paybackben látott otromba kártyás megoldástól is megszabadulnak, a különböző fejlesztéseket pedig a versenyek legyűrésével zsákolhatjuk be.