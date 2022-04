Lone Wolves címmel rajtol május elején a Halo Infinite második szezonja

Halo Infinite második szezonja május 3-án kezdődik, jelentette be pénteken a fejlesztő 343 Industries - a Lone Wolves névre keresztelt szezon új battle pass rendszert, új pályákat és további játékmódokat tartalmaz majd.

A péntek reggel közzétett trailer ezekből az új pályákból mutat be egy keveset - egy Catalyst nevű aréna pályát és egy Breaker nevű Big Team Battle pályát, amely úgy tűnik, hogy egy nagy lávagödör választja el a pálya egyes részeit.Az új módokat a 343 Industries a múlt hónapban vázolta fel, és tartalmaznak egy Last Spartan Standing nevű szabad kieséses módot, egy új, Land Grab nevű módot, valamint a King of the Hill frissített változatát. A Halo Infinite 2. évadának összes játékos visszajelzéséről és a közelgő finomításokról a Halo Waypoint blogon az elmúlt két hétben részletesebb beszámolót tettek közzé.Az első bejegyzés a többjátékos tartalmakkal és a hozzáférhetőséggel foglalkozott, míg a második - csütörtökön megjelent - többek között a battle pass progresszióját és a testreszabási lehetőségeket részletezte.

