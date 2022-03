Lone Wolves cím alatt jön a Halo Infinite második szezonja

A 343 Industries friss részleteket árult el a Halo Infinite második szezonjának többjátékos módjáról, többek között azt, hogy a neve Lone Wolves lesz, új pályákat és módokat tartalmaz majd, és hogy 2022 május 3-án jelenik meg.

Ahogy az első évadban a Tenrai szamurájos páncélmagja, úgy a 2. évadban is lesz egy Fracture esemény, amely elrugaszkodik a "Lone Wolves" témától, és a játékosoknak egy egyedi, újfajta Spartan megjelenést ad. A második szezonban lesznekEzek közé tartozik egy Catalyst nevű aréna-térkép, egy Breaker nevű BTB-térkép, egy Last Spartan Standing nevű szabad kieséses mód, egy másik új mód, a Land Grab, és a King of the Hill visszatérése. Áprilisban a 343 további részleteket fog elárulni a Lone Wolves szezonról, ahogy a megjelenésre készül.