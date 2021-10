Logót váltott a Bandai Namco, ami jobban tükrözi a cég új célját

A Bandai Namco logója mindig is úgy volt jellemezhető, hogy egy letisztult, egyszerű, szép, színes kialakítással büszkélkedhet, viszont most a kiadó úgy döntött, hogy egy új logóval fogja fémjelezni magát.





A Bandai Namco állítása szerint az eddigi piros-narancs logó a Namco és a Bandai összeolvadását szimbolizálta, ami még 2006-ra vezethető vissza, azonban az új logó már a cég új "Célját" hivatott reprezentálni. Igen, így, nagybetűvel, "Célját".És hogy pontosan mi is ez az új cél? Nos, a Bandai Namco ezt úgy fogalmazza meg, hogy "". A társaság szerint a Bandai Namco azért létezik, hogy álmokat, szórakozást és inspirációt osszon meg az emberekkel szerte a világon. No de hogy az új logó milyen... hát szerintünk borzasztóan gyenge, de ti is mondjátok el, mit gondoltok: