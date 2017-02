Ha már eddig is nagyon szimpatikus volt számodra a Little Nightmares , avagy a Bandai Namco és a Tarsier Studios cuki horrorjátéka, akkor itt az idő, hogy minden eddiginél alaposabban megismerkedhess vele.

Az illetékesek ugyanis most bemutattak egy közel nyolcperces felvételt a játékból, aminek köszönhetően megtudhatjuk, hogy az aranyos főhős dacára egy ijesztő és szürreális világ vár majd ránk, amelyben, miközben Six-et próbáljuk meg kijuttatni élete legnagyobb rémálmából.Ha tetszik a látvány, a Little Nightmares várhatóan április 28-án jelenhet majd meg mifelénk, méghozzá PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!