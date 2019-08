Limitált kiadású Gears 5 Xbox One X bundle érkezik egy sor egyéb kiegészítő társaságában

A Microsoft a tegnap esti órákban hivatalosan is megerősítette, hogy több hardverrel és hardveres kiegészítővel is szeretnék majd megtámogatni a Gears 5 megjelenését, melyek között a konzolos bundle lesz a leglényegesebb.

Merthogy érkezik egy limitált kiadású Gears 5 Xbox One X bundle csomag, ami 500 dollár ellenében egy egyedi festésű, 1TB-os konzolt, valamint, de az alapjáték mellett a korábbi négy részt tartalmazó Gears of War Ultimate Editiont szintén felvonultatja - a szokásos egyéb extrák mellett.Ezen felül külön is megvásárolható lesz 75 dolláros áron az egyedi festésű Gears 5 Xbox-kontroller, de ezen felül érkezik egér, billentyűzet, headset, sőt még külső merevlemez is az alkotáshoz kapcsolódó dizájnnal.

Nézd nagyban ezt a videót!