Limitált ideig ingyen tölthető a LEGO The Lord of the Rings

Egy gamernek azért is lehet szép dolog a karácsony, mert a sok-sok bejgli és díszítés közepette csurran-cseppen néhány ingyen játék is, a Humble Bundle hadjárata folytatódik, most a Lego The Lord of the Rings van a terítéken.

Limitált idejű ajánlatról van szó, 47 órátok van még, hogy letöltsétek a játékot, a teendő pedig a következő: ERRE a linkre kattintva rányomtok a Get the Game gombra, majd ezt követően bejelentkeztek - vagy regisztráltok -, majd ismét a Get the Game-re kattintva már be is zsákoltátok a szoftvert!, bár reméljük, hogy legközelebb nem egy újabb LEGO-játékra kell számítanunk, hiszen ez már a második a sorban a LEGO The Hobbit után.