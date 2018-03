Limitált Far Cry 5 fejhallgatóval vehetjük fel a küzdelmet Seed atya ellen

A Ubisoft bejelentette, hogy a Thrustmasterrel kötött szövetségből egy újabb limitált kiadású fejhallgató-család született, mely két taggal rendelkezik, és a dizájn terén maximálisan a Far Cry 5 -höz igazították őket.

A most bemutatkozott Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Far Cry 5 Edition és Thrustmaster Y-300 Far Cry 5 Edition ennek megfelelően dugig van Far Cry 5 logóval, a játékra jellemző szimbólumokkal, amerikai zászlóval, és azon túl, hogy kompatibilisek PC-vel és konzolokkal is, nagyszerű hír, hogy nem kell túl mélyen a zsebünkbe nyúlni sem értük.például 50mm-es membránjával, memóriahabos füleseivel, kényelmes kialakításával és levehető mikrofonjával már 60 dollárért - cirka 16 ezer forint - beszerezhető lesz, míg a nagyobb100 dollárba, tehát több mint 26 ezerbe kerül, de ezért cserébe 60mm-es membrán és 7.1-es virtuális hangzás vár ránk.