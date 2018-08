Libra of Soul címmel egy második sztori módot is kap a SoulCalibur VI

Nem csak egy sztori móddal büszkélkedhet majd a SoulCalibur VI - derült ki a Bandai Namco bejelentéséből, akik megerősítették, hogy Libra of Soul címmel egy második történeti szál is meghúzódik majd a bunyós játékban, mely egy sokkal személyesebb dolog lehet.

Mint ismert, a SoulCalibur VI eredetileg Chronicle of Souls címmel kap majd sztori módot, azonban ha ezen végigverekedtük magunkat, jöhet a Libra of Soul, melyben, és ezzel is leverhetjük a széria jól ismert szereplőit.A Bandai Namco megerősítette továbbá azt is, hogy a második sztori mód mellett lesz Season Pass is a játékhoz, amiről annyi derült ki egyelőre, hogy Tira lesz benne a bónusz karakter, akiről szintén kaptunk egy kapcsolódó kedvcsinálót. A SoulCalibur VI október 19-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

