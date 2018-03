Levi a főszereplője a legújabb Attack on Titan 2 videóknak

Újabb videókkal örvendeztette meg az Attack on Titan 2 rajongóit a Koei Tecmo, akik bemutattak egy szokványos trailert, valamint újabb gameplay felvételeket is a hasonló címmel ismert anime által inspirált akciójátékról.

A mostani felvételeken a központi szerepet Levi, a jól ismert karakter kapta, akit az első traileren formális keretek között ismerhetünk meg, míg a második videón Hisashi Koinuma producer, valamint Mikasa és Armin szinkronhangjai, avagy Yui Ishikawa és Marina Inoue prezentálják nekünk a gyakorlatban is a kérdéses hős képességeit.Ha tetszik a látvány, esetleg már régóta tűkön ülve vársz az Attack on Titan 2 érkezésére, akkor még egy kicsit maradj türelemmel,PC-n, PS4-en, Xbox One-on és Nintendo Switch-en is.

