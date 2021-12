Level Infinite néven hozott létre új kiadót a Tencent

A Tencent Games bejelentette egy vadonatúj globális kiadói részleg létrehozását Level Infinite néven, amelynek székhelye Amszterdamban és Szingapúrban lesz, ők pedig azonnal megkezdik a játékok kiadását az új égisz alatt.

A Tencent stúdióitól, például a Lightspeedtől és a TiMi Studio Grouptól származó címek is a Level Infinite gondozása alá kerülnek, míg a már meglévő címek, mint például az Arena of Valor, az új cég által kiadott frissítéseket kapnak.A kiadó számos stúdiót is támogatni fog, amelyek saját kiadásban jelentetnek meg hamarosan megjelenő címeket, köztük a Sharkmob-féle Vampire-t: The Masquerade - Bloodhuntot és a Warhammer 40K: Darktide-ot a Fatsharktól. Ezenfelül a Funcomot is támogatni fogják, és a jövőben várhatóan még inkább bővül a portfóliójuk.