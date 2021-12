Levédette a Halo: The Endless címet a 343

Az Twitteren kiszúrták, hogy a 343 a Halo: The Endless védjegyet december 3-án nyújtotta be a Justián keresztül, és december 7-én frissítették, ami alapján máris megindult a pusmogás, hogy vajon mi lehet ez valójában.

THE ENDLESS - Trademark Detailshttps://t.co/qmVu9chsys — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) December 9, 2021

Természetesen a "letölthető szoftverek" mellett az áruk és szolgáltatások között olyan szórakoztató szolgáltatások is szerepelnek, mint a TV, rádióműsorok, filmek, versenyek és még sok más. A The Endless külön védjegye ugyanezt jelzi, bárLehetséges, hogy a The Endless a készülő Halo TV-sorozathoz is kapcsolódhat, amelynek a holnap hajnali The Game Awards-on lesz a bemutatkozó trailere, de ezt még korai lenne megmondani. Addig is várnunk kell a további részletekre. Ti mit gondoltok, mi lesz ebből?