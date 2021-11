Leszedték a Metal Gear Solid 2-t és Metal Gear Solid 3-at a digitális üzletekből

A Konami most jelentette be, hogy mind a Metal Gear Solid 2-t, mind a Metal Gear Solid 3-at leveszik az online áruházakból, miután problémák merültek fel a játékban használt egyes történelmi archív felvételek licencével kapcsolatban.

Bár arról nincs szó, hogy minden egyes archív felvétel a hibás, de lényeg a lényeg, számos cím eltávolításra kerül. A felvételek a mai naptól, azaz 2021. november 8-ától járnak le. Hogy az eltávolításuk valóban ideiglenes-e, vagy valami olyasmit eredményez, mint egy újracsomagolt újrakiadás a hiányzó felvételekkel, azt majd meglátjuk. Íme az érintett címek teljes listája:Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD EditionMetal Gear Solid 3: Snake Eater HD EditionMetal Gear Solid HD EditionMetal Gear Solid HD CollectionMetal Gear Solid HD Edition: 2 & 3Metal Gear Solid: Snake Eater 3DMetal Gear Solid 2: SubstanceMetal Gear Solid 2 HD for SHIELD TVMetal Gear Solid 3HD for SHIELD TV