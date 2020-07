Lesz még idén Ubisoft Forward konferencia

Nem kell aggódniuk azoknak a játékosoknak, akik egy kicsikét foghíjasnak gondolták a vasárnap esti Ubisoft Forward konferenciát, lévén a franciák bejelentették, hogy az idén még legalább egy ilyen eseményt szeretnének tető alá hozni.

Noha konkrét részletekkel egyelőre nem szolgált a Ubisoft, de úgy tűnik, hogy ők sem úgy rendezkedtek be, hogy ennek a járványnak rövidesen vége szakad, és újra visszatér minden a régi kerékvágásba, ezáltalEnnek megfelelően felcsillant a remény, hogy a franciák részéről talán minden olyan alkotás prezentálásra kerülhet ezen az eseményen, ami korábban kimaradt, így például a sokak által hiányolt Beyond Good & Evil 2, a Skull & Bones, valamint a Gods and Monsters is ott van még a sorban.