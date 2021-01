Lesz DLC a Hitman 3-hoz, de még a fejlesztők sem tudják, hogy mi

Borzasztóan friss megjelenéssel büszkélkedhet az IO Interactive, a Hitman 3 alig pár napja jelent meg, viszont máris a DLC-ről van szó, miszerint a fejlesztők dolgoznak rajta, és még visszatér a kopasz 47-es.

Eddig nem nagyon beszéltek a srácok arról, hogy a premier után milyen tartalmakkal készülnek, de a csend most megtört. Forest Swartout Large producer szerint már készül a DLC a játékhoz, és több kiegészítő tartalmat is terveznek a programhoz. Ennek ellenéreA terv az, hogy a 2016-os Hitman és annak folytatásának helyszíneit átalakítva hozzák vissza valamilyen formában, de egyelőre még ez is csak koncepció szintjén van az alkotók fejében.