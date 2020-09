Lesz demó a Crash Bandicoot 4: It's About Time-hoz, de csak az előrendelőknek

Nemigen tudjuk hová tenni azt az üzletpolitikát, amikor előrendelők számára tesznek elérhetővé demókat, hiszen ez a közönség így is, úgy is megveszi a játékot, de az Activision mégis emellett teszi le a voksát a Crash Bandicoot 4: It's About Time esetében.

Konkrétan már a jövő héten, azaz szeptember 16-án verethetik a platformer őrületet azok, akik előrendelték valamelyik verzióját a játéknak, így az október 2-ai premier előtt lesz idő próbálgatni néhány szintet Crash időutazós nagy kalandjából., de legalább jött egy videó (képzeljétek, ez ingyen van!), amiből kiderül, hogy Crash egykori barátnője, Tawna is játszható lesz a negyedik felvonásban. Bajos asszonyságnak ígérkezik, az már biztos!

