Lespoilerezték a Resident Evil 3 Remake játékmechanikáit, mindenki meneküljön!

Aki úgy szeretne nekiveselkedni a várva várt Resident Evil 3 Remake -nek, hogy konkrétan semmit nem tud róla, az inkább ne nagyon olvassa tovább az alábbi hírt, hiszen az OXM magazin legfrissebb száma alapos mennyiségű spoilert közölt - bár nem sztori, hanem játékmechanikák szempontjából.

Csak azok maradtak, akiket nem zavarnak a spoilerek? Igen? Remek, akkor vágjunk bele, avagy mik derültek ki újonnan: a legizgalmasabb újdonságok magához Nemesis-hez kapcsolhatóak, például hogy be tud törni a Safe Roomba, ha éppen üldöz minket, magyarán sehol nem leszünk biztonságban.Ezenfelül a zombik mesterséges intelligenciája is alaposan át lett dolgozva, aminek megfelelően össze tudnak kvázi dolgozni, és egy közös veszélyforrásként szolgálhatnak, valamintfavorit testrészeinket.Pókok, Grave Diggerek, Hunter Beták, mint ellenségek? Lesznek bizony, szóval érdemes lesz felkötni a gatyát. Az OXM írása arra is kitér, hogy többféle úton járhatjuk be majd Raccoon City-t, sőt mi több, Jill még többet is fel tud oldani, köszönhetően a metróalagút-rendszernek, ami kvázi egy fast travel mechanikaként szolgál.Aztán: Carlos is játszható karakter lesz olykor-olykor, habár nem egy saját kampány részeként, szimplán néha megkapjuk majd az irányítást felette.