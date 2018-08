Lerántották a leplet a Call of Duty: WWII utolsó kiegészítőjéről is, a The Shadow Warról

Ezt is megéltük, befutott a tavalyi Call of Duty adagunk utolsó kiegészítése is, ami még egy utolsó nagy hajrára hívja a játékosokat mielőtt megjelenik a legújabb felvonás, bemutatkozik a The Shadow War névre keresztelt DLC.

A Call of Duty: WWII negyedik kiegészítője három többjátékos pályát tartalmaz, egy új helyszínt a War mode-hoz, no meg persze még egy új térkép is befért a pakkba a Nazi Zombieshoz, tehát összességében egy átlagos méretű DLC lesz a The Shadow War.Akik esetleg rendelkeznek szezonbérlettel, azok a Party Up Map Access újdonságnak köszönhetően magukkal vihetik azokat a barátaikat az új pályákra, akik egyébként nem rendelkeznek a kiegészítővel. Egy pofás előzetes is befutott ennek örömére, ahol megcsodálhatjuk az új jövevényeket, ezek pedig, tehát pár nap és már lehet is nyúzni őket.

