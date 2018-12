Lengyel elemzők szerint már jövő év végén megjelenhet a Cyberpunk 2077

Érdekes részletek szivárogtak ki a The Witcher-sorozattal elhíresült CD Projekt RED következő szerepjátékáról, mely Cyberpunk 2077 címmel nem tudni még, hogy pontosan mikor érkezik.

A lengyel Vestor Dom Maklerski befektetési vállalkozó aktuális pénzügyi jelentéséből azonban nem kizárt, hogy kiszivárgott egy nagyon fontos kapcsolódó részlet, lévén a vállalat egyik pénzügyi elemzője szerintHa ezt naptári negyedévnek vesszük, akkor azt jelenti, hogy a Cyberpunk 2077 már jövőre debütálhat, de ha pénzügyi trimeszternek, akkor is 2020 első három havában számíthatunk rá - már amennyiben helyesek a befektetők értesülései.Az elemzők egyébiránt már most megjósolták azt is, hogy csak az első negyedévben 19 millió Cyberpunk 2077 fogyhat el, amiből több mint 500 millió amerikai dolláros bevételük származhat. Így legyen!