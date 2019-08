A Hello Games fizikai kópia formájában is útjára indítja a No Man's Skyt, immáron a Beyond frissítésig minden egyes update-tel felvértezve, hogy így a gyűjtőlelkű játékosok is a polcukon tudhassák a szoftvert.





Európábaa kérdéses kiadvány, viszont kérdéses, hogy meg-e fogják spékelni bármiféle exkluzív extra tartalommal a lemezt , hogy esetlegesen még azt is vásárlásra csábítsák, aki a digitális játékok szerelmese.Természetesen kivétel nélkül minden egyes bővítményt tartalmaz a lemez, beleértve a VR-támogatást is, így semmivel nem kap kevesebbet az, aki a lemezes variánsra fog lecsapni. Árcédula egyelőre nincs.