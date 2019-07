Lemezes formában is kiadják a Batman: Arkham Collectiont

A Batman: Arkham Collection jó ideje tengeti már mindennapjait a digitális piactereken, ám hamarosan lemezes formátumban is lehetőségünk lesz lecsapni rá, legalábbis az Amazon sikeresen kiszivárogtatta idő előtt az információt.





40 eurós árcédulára számíthatunk, ergo közel 13 ezer forintért fogják kínálni a fizikai kópiát PS4-re és Xbox One-ra, és ahogyan az elvárható, minden egyes kapcsolódó DLC-t tartalmazni fog a kollekció.A kérdéses csomag debütálása, és ugyanazokat az epizódokat tartalmazza, mint a digitális verzió, azaz a Batman: Arkham Asylumot, a Batman: Arkham Cityt, valamint a Batman: Arkham Knightot.Fémdobozos kiadást is listázott az Amazon, hovatovább az Arkham Knighthoz kapcsolódóan a PS4-esek még egy exkluzív, Earth to Dark Knight névre hallgató skinre is lecsaphatnak.