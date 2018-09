Lelövik a PlayStation All-Stars Battle Royale szervereit

Remélhetőleg nem mostanában terveztétek, hogy tolnátok pár kört a PlayStation All-Stars Battle Royale-ban, esetleg zúztok egyet a Twisted Metalban, vagy vandálkodtok egy keveset a Warhawkban, lévén mindhárom játék szervereit lelövik hamarosan.

Tekintve, hogy PlayStation 3-as címekről van szó - illetve a PlayStation All-Stars Battle Royale esetében PS Vitára is érvényes -, valószínűleg már túl sok embert nem érintenek ezek a szerver leállítások, viszont, ha még ezen játékok aktív felhasználói vagytok,Természetesen offline továbbra is nyúzhatjátok majd őket, kivéve a Warhawkot, mely teljes egészében az internetes jelenlétre épült, azonban LAN módban itt is adódik egy kiskapu.