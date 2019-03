Lelövik a DriveClub szervereit, lekerül PS Store-ból is

A Gran Turismo mellett a DriveClub volt a PlayStation 4 zászlóshajója, legalábbis autós játékok terén, ellenben utóbbi hamarosan bedobja a törölközőt, merthogy minden DriveClub -alapú projekt lelövésre kerül.

Ennek értelmében, az online szerverek 2020. március 31-én bezárnak, sőt mi több, ezen szoftverek már 2019. augusztus 31-én lekerülnek PS Store-ból, tehát gyakorlatilag minden értelemben ellehetetlenítik a felsorolt alkotások beszerzését.A Sony ezenfelül a Starblood Arena szervereit is leállítja, viszont itt nincs meg az a luxus, mint a DriveClub esetében, hogy offline nyomuljunk, hiszen egy teljes mértékben az online játékra kihegyezett mókáról van szó, így ezt végérvényesen elkaszálják most július 25-én. A DriveClub franchise-t továbbra is élvezhetjük egyjátékos módban.