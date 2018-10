Leleplezték, milyen pókruhák érkeznek a Spider-Manbe az első DLC-vel

Már itt van a nyakunkon a Spider-Man első kiegészítője, lévén október 23-án robban be közénk a The Heist névre keresztelt DLC , ami ugyebár nem kevés újdonsággal dobja fel a hálószövő aktuális kalandját.





Új ellenféltípusok, küldetések és kihívások várják majd a nagyérdeműt a The Heist képében, azonban az sem elfelejtendő, hogy új pókruhák is jönnek a kiegészítéssel - szám szerint három -, amit most a PlayStation Blogon le is lepleztek., apró érdekesség, hogy a másodikat a Marvel elismert rajzolója, maga Gabriele Dell'Otto tervezte. Míg erre a DLC-re várunk, ne feledjétek, holnap kapja meg a játék a New Game Plus opciót , így lesz oka mostanság annak is visszanéznie Manhattenbe, aki esetleg már kimaxolta a játékot.