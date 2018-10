Leleplezték, hogy milyen DLC-kkel készülnek a Darksiders 3-hoz a megjelenést követően

Novemberben elrajtol végre valahára a Darksiders 3 , ennek apropóján pedig a Gunfire Games és a THQ Nordic párosa lerántotta a leplet arról, hogy mégis mik a tervek a megjelenés utáni időszakra DLC-k terén.

Egészen konkrétan két kiegészítést ütemeztek be, az egyik anévre hallgat, mely lehetőséget biztosít majd rá, hogy felvegyük a harcot a hullámokban érkező ellenfelekkel egy vadonatúj helyszínen, ahol természetesen új felszerelések és jutalmak várják majd a játékost.A másik a, melyben Fury Serpent Holesba utazik, hogy egy ott strázsáló rosszarcút legyűrjön, természetesen itt is bőségesen lesznek friss jutalmak. Egyik DLC-hez sem közöltek még megjelenési dátumot, viszont a november 27-ei megjelenéshez közeledve egészen biztosan sor kerül erre is.