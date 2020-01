Leleplezték az Xbox Series X hivatalos szlogenjét

Lehet készülni rá, hogy az idei év teljes egészében az újgenerációs konzolokról fog szólni, ami rendjén is van, hiszen most már azért elég régóta érződik, hogy a konzolgyártók már a váltásra készülődnek, például a Microsoft is.

Az Xbox Series X az idei esztendő legvégén fog berobanni közénk, és ahogyan az ilyenkor lenni szokott, szépen lassan csepegtetik nekünk az információkat, hol technikai specifikációk képében, hol bármilyen más infó formájában. Most kiderült , hogy milyen szlogent társítanak majd a géphez.Az Xbox Series X-hez a redmondiak a "" szlogent aggatták, ami már ismerős lehet, hiszen decemberben a leleplezés pillanatában is ez a szöveg fogadott minket, most viszont le is védették, úgyhogy már biztos, hogy Phil Spencer ezúttal nem az "A világ legerősebb konzolja" jellemzéssel fog dobálózni, hanem az álmaink beizzításáról fog szónokolni.