Leleplezték a Redfall játékmenetét

Az eredetileg tavaly bemutatott, idei évre tervezett, majd 2023-ra halasztott vámpíros Redfall végre megkapta első játékmenet videóját, ami a Dishonored játékokat, és Deathloopot is fejlesztő Arcane Studios legújabb játéka, és eléggé eltér a csapat korábbi címeitől.

A Redfall ugyanis leginkább a Borderlandsre, vagy a Divisionre hajazó looter-shooter játék, melyben fő feladatunk a címszerepben is funkcionáló város felszabadítása a vámpíroktól, és a kultista katonáktól.A játék nyitott világú lesz, tehát szabadon közlekedhetünk a városban, hogy darabokra lőhessük a vérszívókat. A programban négy egyedi, különleges képességű karakter is irányítható lesz, akiket fejleszthetünk különböző ritkaságú fegyverekkel, valamint tapasztalati pontokból is különböző skillek húzhatóak fel számukra., egészen négy főig, így akár barátainkkal együtt is mehetünk vámpírvadászatra. A program csak jelen-generációs Xbox konzolokra, valamint PC-re fog érkezni, 2023 elején. Crossplay támogatásról jelenleg még nem esett szó.

