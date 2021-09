Leleplezte a Milestone, hogy milyen tartalmakkal készülnek a Hot Wheels Unleashedhez a premiert követően

Azzal, hogy a Hot Wheels Unleashed megjelenik szeptember 30-án, még távolról sincs vége a dalnak, ugyanis a tartalom-cunami csak ezután robban be - felvázolta most a Milestone, hogy milyen jellegű kontentekre számíthatunk.





(egy részük ingyenes formában), a Track Buildern néven ismert pályaszerkesztőbe új elemeket integrálnak, valamint a testre szabhatóságot is tágítják. Emellett exkluzív tematikus pakkokkal is kibővítik az alkotást, arról meg már nem is beszélve, hogy folyamatosan jönnek a versenyszezonok is.Továbbá rengeteg crossoverre számíthatunk - lesz itt Street Fighteres, Batmanes, Barbie-s, McLarenes, DC-s, Wonder Womanes, Supermanes, Corvette-es, BMW-s, illetve még Aston Martinos csomagkapcsolás is.