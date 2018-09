Leleplezte a Bandai Namco, hogy mivel készülnek a TGS 2018-ra

Hamarosan megrendezésre kerül a Tokyo Game Show 2018, egészen konkrétan szeptember 20-ától szeptember 23-ig tart majd az esemény, ahol természetesen a Bandai Namco is képviselteti magát, és egy rakat játékot is visznek magukkal, ha már ott vannak.

Lehengerlő felhozatallal készül a vállalat, mutogatják majd a jelenlévőknek az, illetve azt a projektjüket, amit talán most a legnagyobb várakozás övez, a. Mutatjuk a konzolos és PC-s játékok teljes line-uppját:11-11: Memories Retold (PS4, PC) - TrailerAce Combat 7: Skies Unknown (PS4, XBO, PC) - Játszható, TrailerChou Tousouchuu & Chou Sentouchuu Double Pack (Switch) - Játszható, TrailerDigimon Survive (PS4, Switch) - TrailerDragon Ball FighterZ (PS4, Switch) - Játszható, TrailerGod Eater 3 (PS4, PC) - Játszható, Trailer, Live Stream, Színpad Jump Force (PS4, XBO) - Játszható, TrailerKamen Rider: Climax Scramble (Switch) - Játszható, TrailerNaruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) - TrailerNeko Tomo (Switch, 3DS) - Játszható, TrailerOne Piece: World Seeker (PS4) - Játszható, TrailerPro Yakyuu Famista Evolution (Switch) - Játszható, TrailerSoulcalibur VI (PS4, XBO, PC) - Játszható, TrailerTaiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun (Switch) - Játszható, TrailerTales of Vesperia: Definitive Edition (PS4, XBO, Switch, PC) - TrailerTekken 7 (PS4, XBO, PC) - Live Stream, SzínpadTokyo Ghoul: re Call to Exist (PS4) - Trailer