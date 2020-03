Lelépett a Capcomtól Shinsuke Kodama, a Mega Man Star Force dizájnere

Egyik kiváló munkatársától kellett búcsút vennie a Capcom csapatának a minap, lévén kiderült, hogy távozik a stúdió kötelékéből Shinsuke Kodama, aki több ismert címen is dolgozott korábban vezető beosztásban.

Ő volt például a Mega Man Star Force és az Ace Attorney sorozatok esetében is a vezető dizájner, vagyis elég komoly beleszólása volt abba, hogy miként nézzenek ki ezek az alkotások, így vakargathatja most a fejét a Capcom, hogy kivel pótolja.A dizájner egyébiránt a Twitteren keresztül közölte, hogy márciustól már nem a Capcom tagja, mert új kihívásokra vágyott, de egyelőre semmiféle konkrétumot nem közölt arról, hogy merrefelé is sodorja majd tovább az útja, de azt kiemelte, hogy rajongóként továbbra is támogatja az Ace Attorney-sorozatot.