Lelépett a Bioware-től a Dragon Age 4 vezető producere

Bár évek óta a Bioware széteséséről szólnak a hírek, a legendás csapat valahogyan még mindig tartja magát annak ellenére is, hogy folyamatosak az eltávozások, így most kiderült, hogy a Dragon Age 4 vezető producere döntött a távozás mellett.

Christian Dailey nem húzta túl sokáig a brigád élén, hiszen mindössze 2020-ban csatlakozott a Bioware kötelékéhez, ahol Mark Darrah-t váltotta. A váltást maga a Bioware vezérigazgatója, Gary McKay jelentette be, aki kiemelte, hogy miközben szívből köszönik Christian munkáját,Noha Dailey is megszólalt a távozása kapcsán, azt azonban nem árulta el, hogy miért döntött a kilépésről, de ő is határozottan utalt arra, hogy békés elválás volt, sőt viccesen még azt is megjegyezte, hogy talán elődje, Mike Darrah nyomdokaiba lép, aki streamerként folytatta tovább karrierjét.