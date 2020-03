Lehúzza a redőnyt az Official Xbox Magazine is

Újabb pártkatonáktól kell búcsúznia hamarosan az Xbox-részlegnek, merthogy közel 20 év után lehúzza a redőnyt a brit Official Xbox Magazine, mely a világ legnagyobb, kizárólag a Microsoft konzoljára koncentráló nyomtatott újságja volt.

Az OXM 2001-ben, az első Xbox megjelenésével együtt került piacra, és végigkísérte a konzol összes generációjának életútját, azonban a hírek szerint, hiszen az áprilisi szám lesz az utolsó a sorban, a címlapon a Resident Evil 3 Remake-kel.A kérdéses magazin felett a Future kiadója tört lándzsát, a brit médiavállalat ugyanis ezzel együtt hat magazint küldött most vágóhídra, méghozzá nem ok nélkül, lévén állításuk szerint annyira lecsökkent az olvasók száma és annyira rossz helyzetben van most a játékipar, hogy a sorozatos leépítések után most inkább a zárás mellett döntöttek.