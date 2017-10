Lehullt a lepel a South Park: The Fractured But Whole szezonbérletéről

Azt már korábban is tudtuk, hogy a South Park: The Fractured But Whole kapni fog majd egy Season Pass-t, azonban pontos tartalmáról nem igazán hallottunk mostanáig, de a Ubisoft ma végre elhintette a kapcsolódó részleteket.

Ennek köszönhetően megtudtuk, hogy a szezonbérlet legalább három nagyobb DLC csomaggal kecsegtet majd a rajongók számára, amelyek közül az első alesz idén decemberben, benne egy harcos kihívással Doctor Timothy-hoz kapcsolódóan.Ezen felül jövőre érkezik majd a, amelyben The Coon és Mysterion oldalán a démoni Casa Bonita ellen vehetjük fel a kesztyűt, de szintén jövőre kapjuk meg a-ot is, ami egy újabb sztori mellett egy extra szuperhős osztályt is elérhetővé tesz számunkra.A Season Pass megvásárlói továbbá a megjelenés napján - azaz október 24-én - kapni fognak még egy Relics of Zaron kosztümöt, és hozzá egy perk csomagot is.