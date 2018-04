Lehullt a lepel a Shadow of the Tomb Raider Season Pass-ról is

Sorban érkeznek a részletek a Shadow of the Tomb Raider kapcsán, így hol szivárgás, hol hivatalos bejelentés útján, így most utóbbi sort erősíti a játékhoz kapcsolódó szezonbérlet formális bemutatása.









Azt ugyanis biztosan tudtuk, hogy Lara Croft aktuális kalandjai sem maradnak Season Pass nélkül, így kiderült, hogy aki beszerzi magának a 30 dolláros csomagot, azbővítik az alapokat, sőt mi több, az első Challenge Tomb egy új kooperatív funkciót is hoz majd magával.Ezen felül, aki beszerzi a Season Pass-t, már a megjelenés napján egy exkluzív fegyverrel, kinézettel és képességgel gyarapodhat, de érdemes lesz előrendelőnek is lenni, hiszen ezzel a kiváltsággalA részletek mellett kaptunk két képkockát is, melyek a speciális kiadásokra koncentrálnak, így egyiken az egyes változatok extráit tekinthetitek át, míg a másikon a csinos gyűjtői kiadás kapta a főszerepet.