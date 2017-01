Lehullt a lepel a Resident Evil 7 Season Pass-ról

Aki esetleg már kezdett volna kételkedni abban, hogy a Capcom nem használja ki a szezonbérletből fakadó extra bevételi forrást a Resident Evil 7 esetében, azt most megnyugtanánk, hogy de igen, noha hivatalos bejelentést a kiadó egyelőre nem közölt.

A Steam azonban annál inkább, a játék adatlapján ugyanis nemrégiben megjelent a Season Pass leírása, amiből kiderült, hogy a Resident Evil 7 ilyen formában, mindemellett pedig két nagyobb csomag letiltott felvételt is, amelyek vélhetően szintén újabb kis történetecskék lesznek.Hogy pontosan miről is van szó velük kapcsolatban, azt nem tudni, de az Ethan Must Die, valamint a Jack's 55th Birthday úgy hangzanak, mintha egy-egy újabb kis sztorit, egy új küldetést adnának hozzá a Resident Evil 7 -hez.A hét DLC csomag egyébiránt az év végéig jelenhetne meg az alkotáshoz apránként,, és a Steam szerint egészen pontosan ezeket tartalmazza majd:Banned Footage Vol. 1NightmareBedroomEthan Must DieBanned Footage Vol. 221DaughtersJack's 55th BirthdayAdditional Story Episode