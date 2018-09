Lehullt a lepel a Call of Duty: Black Ops 4 megjelenés utáni tartalmairól és a PS4-es bundle csomagokról

Egy igazi információbombát kaptunk az éjszakai órákban a Call of Duty: Black Ops 4 -ről, így megtudtuk többek között, hogy milyen extra tartalmakkal is készül a Treyarch a játékhoz a megjelenés utáni időszakban.

Bár a négy óriási pályacsomag elkészülése már most garantált, egyelőre azonban még nem ezekről szónokoltak a fejlesztők, hanem nagy általánosságban beszéltek a tervezett bővítésekről.Ennek jóvoltából kiderült, hogy már novemberben megkapják a rajongók a közönségkedvenc és mondhatni hiányozhatatlan Nuketown pályát a játékhoz, decemberben pedig az első specialista karakter is csatlakozik a harcokhoz, azonban kiemelték, hogy a Blackout névre keresztelt battle royale játékmódtól számíthatunk a legtöbb bővülésre, a megjelenés ugyanis csak a móka indulása lett,A készítők kiemelték továbbá, hogy lesznek szezonális, ezáltal limitált és heti eventek is a játékban, melyek többek között új játékmódokkal és tartalmakkal is kecsegtethetnek a rajongóknak, akik többek között PS4-es bundle csomagokban is megvásárolhatják maguknak a Call of Duty: Black Ops 4 -et. Összesen három ilyen pakk került bemutatásra, melyek mindegyikében helyet kap a játék digitális példánya, de eltérő konzolokkal csomagolják őket, így az egyikben egy 1TB-os PS4 Pro, a másikban egy 500GB-os PS4, a harmadikban pedig egy 1TB-os PS4 kap helyett.Hogy megkoronázzuk ezt a hírt, a Treyarch és az Activision, melyben a látványos pillanatokhoz az Avenged Sevenfold húzza a talpalávalót.

