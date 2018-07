Lehet karaktert létrehozni a Soul Calibur VI-ban

Tekintve, hogy nincs már sok hátra a Soul Calibur széria hatodik felvonásának megjelenéséig, a Bandai Namco igyekszik egyre több infót csepegtetni, most egy közönség kedvenc funkció is visszatérése is meg lett erősítve.

A karakter kreálás szinte már elvárás volt az új Soul Calibur kapcsán,, hogy személyre szabott harcossal mehessünk harcba. Bár nem mondták el, hogy mennyire lesz részletes a karakter kreálás, reméljük hamarosan erre is fény derül.A harmadik rész óta lehetőségünk van saját figurát létrehozni, furcsa lépés is lett volna, ha az új részre hirtelen megfosztják tőle a rajongókat. A Soul Calibur VI 2018. október 19-én jelenik meg PC, Xbox One és PlayStation 4 platofmokra.