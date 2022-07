Lehet jelentkezni a Skate bétájára - és jött egy új trailer is

Az Electronic Arts bejelentette, hogy a Skate fejlesztése elérte azt a státuszt, amikor már ki lehet próbálni a játék béta változatát, és bár a produktum még nagyon messze van a végleges változattól, a mechanikát és a fizikát egész jó állapotra hozták már.

Éppen ezért várják a játékosok jelentkezését, akik szívesen kipróbálnák a gördeszkás játékot a jelenlegi pre-pre-pre alpha verzióban, és cserébe csak azt várják, hogy írják meg a tapasztalatokat, élményeket, ötleteket, javítani való dolgokat.A bétateszt zárt körű, ezért jelentkezni kell rá, azonban ezt meg lehet tenni bárhonnan, így tőlünk is. Az EA kiemeli, hogy tilos bármit megosztani az információktól kezdve a tesztekből származó videókon és képernyőképeken át, így csak az küldje el a jelentkezést, aki tudja tartani a száját.A bejelentéssel együtt érkezett egy gameplay trailer is, és a játék már ez alapján is nagyon ígéretesnek tűnik, annak ellenére, hogy a látványelemek még hagynak némi kívánnivalót maguk után. Jelentkezni ezen az oldalon lehet.

