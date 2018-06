Lehet jelentkezni a Fear the Wolves bétájára

Fear the Wolves korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Vostok Games csapata egy olyan battle royale élményt álmodott meg a név alatt, ami a legendás STALKER-sorozat univerzumára építkezett.

A játék tehát az egymással szembeni ütközetek mellett egy különleges világra épít, melyben a poszt-apokaliptikus megközelítés, az anomáliák, vagy a mutáns fenevadak teljesen hétköznapi jelenségek, de a legjobb az egészben, hogy mindezt nemsokára már a saját bőrünkön is megtapasztalhatjuk, lévén a Vostok Games kihirdette, hogy a hivatalos honlapon lehet jelentkezni a Fear the Wolves bétáira., de aggodalomra semmi ok, mert a fejlesztők már a nyáron szeretnék elérhetővé tenni a Fear the Wolves -ot a Steam Early Access kínálatában, ha tehát most nem, akkor már garantáltan kipróbálhatod a saját bőrödön is az élményt.