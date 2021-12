Lehet, hogy egy per miatt át kell nevezni az It Takes Two-t

Ahogy arról többen is beszámoltak, Joseph Fares és társai a Hazelight Studiosnál kénytelenek voltak lemondani az It Takes Two , az év elején megjelent, elismert, kooperatív platformjáték védjegyéről.

Erre a Take-Two Interactive védjegyigénye miatt kényszerültek a hírek szerint. A keresetet a jelek szerint az év elején nyújtották be, ami után a Hazelight most kénytelen volt lemondani a játék tulajdonjogáról. Maga a Hazelight egy közleményben azt írja, hogy bár nem kommentálhatja a folyamatban lévő vitákat, a stúdió reméli, hogy az ügy hamarosan megoldódik.Hogy ez milyen hatással lesz az It Takes Two jövőbeli eladásaira, azt egyelőre nem tudni. Szintén a levegőben lógnak a kérdések, hogy a Hazelight vagy a kiadó EA forgalmazhatja-e majd a játékot,. Az It Takes Two -t több díjra is jelölték a december 9-én megrendezésre kerülő The Game Awards-on, így érdekes lesz látni, hogyan kezelik a játék nevét az esemény színpadán.