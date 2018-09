Legyűrték a Destiny 2: Forsaken új raidjét, ezáltal mindenki számára új küldetések nyíltak meg

Mindössze 18 óra és 48 perc kellett ahhoz, hogy egy társaság legyűrje a Destiny 2: Forsaken újdonsült raid küldetését, a Last Wish-t, melynek kapcsán a Clan Redeem nevezetű társaságot érheti a megtiszteltetés, akiknek az eredménye az összes játékos számára gyümölcsöző lesz.

A Bungie ugyanis bejelentette, hogy a srácok sikerével mindenki számára megnyílt, ahol a korábbiakhoz képest fel fognak fedezni a veteránok néhány változást.Ezenfelül újabb küldetések is megjelentek a térképen, a The Corruptedhez pedig 500-as Power szükségeltetik, tehát nem feltétlenül az újoncoknak lett tervezve. Hab a tortán, hogy a Clan Redeem sikere nyomán egy új Gambit pálya is megnyílt - ez a roppant hangzatos Cathedral of Stars névre lett keresztelve -, illetve egy új Bounty is felbukkant.