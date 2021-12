Legközelebb már csak 2022 tavaszán hallunk a Final Fantasy XVI-ról

Naoki Yoshida producer nemrég a játék hivatalos Twitter-oldalán keresztül osztott meg egy üzenetet a Final Fantasy XVI -tal kapcsolatban, amelyben elnézést kért a 2021-es frissítések hiányáért.

Elmagyarázta, hogy a jelenleg is zajló világjárványból eredő bonyodalmak majdnem fél évvel késleltették a játék fejlesztését. Érdekes módon néhány hónappal ezelőtt azt állították, hogy a Final Fantasy 16 fő forgatókönyvének fejlesztése már majdnem befejeződött, és a mellékküldetések is jelentős előrehaladást értek el.Yoshida kifejtette, hogy a Final Fantasy 16 fejlesztőcsapata kénytelen volt otthonról dolgozni, ami akadályozta a kommunikációt, és ez problémákat állított a csapat elé. A tervek szerintYoshida szerint azonban a 2021-es év nagy részét a probléma megoldásával töltötték, így a Final Fantasy XVI fejlesztőcsapata az új év felé haladva a feladatra koncentrálhat. Yoshida szerint az elsődleges céljuk most az, hogy a lehető legtöbbet foglalkozzana a játékkal.