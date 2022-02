Legkorábban jövőre kerülhet bemutatásra a The Last of Us televíziós sorozat

Miután évek óta készülődik, sokan reménykedtek abban, hogy az HBO által felkarolt The Last of Us televíziós sorozat még az idei esztendőben bemutatásra kerülhet, azonban a jelen állás szerint erre valójában nem sok esély van.

Minderről maga Casey Bloys beszélt a Deadline magazinnak egy interjúban, ahol az HBO egyik tartalmi felelősét arról kérdezték, hogy megjelenhet-e még az idén a sorozat, amire emberünk válasza - sokak megdöbbenésére - egy határozott nem volt.Amint ugyanis kiderült, hogy a The Last of Us forgatása még mindig aktív állapotban van,, és bár ő látott már néhány korai pillanatot a műből - amiért rendkívül izgatott -, ugyanakkor a megjelenés szerinte legkorábban 2023-ban lesz esedékes.