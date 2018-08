Leginkább a Game Pass erősítése miatt vásárolta fel a Microsoft a Ninja Theory-t

Nem is az újabb exkluzívokkal való erősítés volt az elsődleges célja a Microsoftnak, amikor felvásárolták a nagyszerű ötleteikről ismert Ninja Theory csapatát - derült ki mindez Matt Booty, a Microsoft Studios vezérének legutóbbi nyilatkozataiból.

Az egykoron PS3-exkluzívként megjelent Heavenly Sword, a DMC Devil May Cry és a Hellblade: Senua's Sacrifice fejlesztőit ugyanis a redmondi óriás elsődlegesen állítólag azért kebelezte be, hogy ezzel is erősíteni tudják a Game Pass kínálatát, amiEz pedig igaz is, de Matt a GamesIndusty csapatának adott interjúban kifejtette, hogy hosszabb távon nyilván komolyabb terveik is vannak a Ninja Theory-val, mert ahogyan ő fogalmazott, a Microsoft jövőbeni üzleti irányvonalába tökéletesen passzol a brigád kreatív hozzáállása, vagyis több új és egyedi játékkal bővíthetik majd a Game Pass kínálatát, amire a jelek szerint páratlanul nagy figyelmet szentelhetnek a redmondiak az elkövetkezendő években.